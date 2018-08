MotoGP, GP Aragon: pole da fenomeno per Marquez. Rossi solo 6°

1:47.187. Questo era stato il limite del circuito di Alcañiz fatto registrare dal campione del mondo della Honda nel 2014. Le sue qualifiche del 2015 invece mostrato il meglio e il peggio del Marquez di questa stagione. Un giro fantastico, quello che gli ha regalato la pole, e un errore all'ultimo tentativo, con tanto di caduta in curva 2, quando il catalano ha forse preteso un po' troppo dalla sua RC213V.



Marquez non è comunque il solo a volare in terra d'Aragona: il dominatore del venerdì Lorenzo infatti chiude al 2° posto e a soli 108 millesimi dal connazionale dopo un ultimo settore da spellarsi le mani dagli applausi. Grande soddisfazione anche per Iannone, il volto felice della Ducati. Il suo contraltare è Dovizioso, ancora opaco e addirittura eliminato in Q1 con il 13° tempo e un crono di 1:48.294: la pole è lontana più di un secondo e mezzo, Iannone un secondo e un decimo.



Storce il naso anche Valentino Rossi: dopo aver recuperato nei confronti dei rivali Lorenzo e Marquez nel corso del weekend il Dottore infatti chiude in seconda fila e lontano dai due formidabili centauri iberici. A nulla vale un rallentamento negli ultimi istanti della Q2 per provare a sfruttare la scia di qualche collega: il suo tempo non migliora e Rossi resta 6°. Tra i piloti caduti sull'insidioso circuito di Aragona anche Bautista su Aprilia: solo 21° tempo per lui, con il compagno Bradl al 17° posto in griglia. Bene invece Petrucci, 9°.