MotoGP, giornata di test Michelin al Mugello

1 giugno 2015

I piloti si sono concentrati in particolare sulla gomma anteriore, che ha dato qualche problema viste le cadute, senza conseguenze, di Rossi, Marquez e Lorenzo. Al lavoro il duo della Repsol Honda, Marc Marquez e Dani Pedrosa, i rivali della Yamaha, Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, Alvaro Bautista per Aprilia Racing, e gli italiani della Ducati, Andrea Dovizioso e il tester Michele Pirro, mentre Iannone è rimasto a riposto per non sforzare ulteriormente la spalla infortunata. Nessun crono ufficiale, ma solo tempi ufficiosi: il più veloce è stato Lorenzo in 1'47"7, davanti a Marquez (1'47"8) e Rossi (1'48"0). Più lento Dovizioso. In gara il più veloce era stato Marquez in 1'47"654, segno che il costruttore francese non è così lontano dagli standard Bridgestone. Soddisfatto il direttore tecnico della Michelin, Nicolas Goubert. "Siamo venuti qui due settimane fa con i collaudatori per essere pronti per questa giornata; siamo qui al secondo test con i top rider, un appuntamento molto importante per noi, le valutazioni che ci daranno saranno la chiave del loro successi. I tester, così come gli ufficiali, erano rimasti soddisfatti degli pneumatici posteriori al test di Sepang. Sugli anteriori invece ci hanno chiesto di migliorare alcuni parametri. Avremo dunque quattro diversi coperture anteriori per testare, e solo un paio di posteriori: il profilo sarà sostanzialmente identico rispetto a quello provato a Sepang; ci saranno due varianti per la costruzione e una nuova mescola", ha detto.