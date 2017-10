MotoGP Giappone, Rossi: "Spero in tanta acqua"

14 ottobre 2017

Valentino Rossi punta su una gara completamente bagnata per poter dire la sua dopo il 12° tempo in qualifica: "Eravamo partiti bene stamattina, nella sessione completamente bagnata avevamo trovato parecchi miglioramenti. Ero veloce, sfortunatamente con meno acqua sull'asfalto abbiamo sofferto tanto. Se piove tanto in gara potremmo essere forti". Deluso Maverick Vinales , 14°: "Non riesco a guidare in queste condizioni, ma farò del mio meglio".

Il Dottore spiega così la scelta, piuttosto strana, di voler cominciare la Q2 con le slick: "Abbiamo rischiato le gomme da asciutto perché la pista andava asciugandosi. Speravamo lo facesse in fretta, ma alla fine era ancora troppo bagnata. Ora dovremo aspettare e vedere le condizioni di domani. La caduta nelle Libere 4? È stata bella grossa, ma sono stato fortunato. Nessun problema, solo un colpo al dito, l'importante è che la gamba sia ok".



Peggio del pesarese ha fatto il compagno di team Vinales, solamente 14° dopo aver mancato addirittura l'accesso in Q2: "Ho avuto lo stesso problema di ieri sul bagnato - ha spiegato lo spagnolo - Avevo tantissimo spin e non riuscivo a guidare la moto come volevo. Stiamo lavorando tanto e dando tutto. Il risultato delle qualifiche è quello che è, ora dobbiamo concentrarci sulla gara. Sappiamo dove perdiamo tempo, ma non è semplice mettere tutto a posto in un weekend. Faremo del nostro meglio, proveremo a migliorare e a fare più punti possibili".