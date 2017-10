MotoGP Giappone: Dovizioso trionfa, Marquez 2°

Andrea Dovizioso vince il GP del Giappone al termine di un duello spettacolare con Marc Marquez e tiene più viva che mai la lotta per il titolo mondiale. Il pilota Ducati infila la Honda all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti a tutti per la quinta volta in stagione e accorciando a - 11 dallo spagnolo in classifica iridata. Sul podio anche la Ducati Pramac di Petrucci , mentre finisce presto la gara di Valentino Rossi , caduto dopo pochi giri.

Cinque pari e palla al centro. Dovizioso torna al successo dopo due gare dominate da Marquez e riaccende la lotta mondiale a tre manche dalla fine della stagione. Lo fa nel modo più spettacolare, con un finale di gara da brividi in stile Austria, fatto di sportellate e sorpassi da paura in un ruota a ruota incredibile con Marquez. Dopo Misano e Aragon l'inerzia sembrava tutta dalla parte del 93, ma Dovi ha dimostrato ancora una volta di non avere nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire l'occasione iridata in quella che, a 31 anni, è la sua miglior annata in carriera.



Partenza a cannone delle Ducati, con Petrucci, Lorenzo e Dovizioso che accerchiano Marquez nei primissimi giri, mentre rimane leggermente attardato il poleman Zarco. Il più scatenato di tutti è il ternano del team Pramac, che sembra avere il passo buono per scappare, con Jorge che invece entra presto in crisi e scivola lontanissimo dai migliori.



Finisce quasi subito la gara di Valentino Rossi, a terra vittima di un piccolo high-side dopo una partenza comunque difficile per la sua Yamaha, che si conferma ingestibile sul bagnato. Mentre il Dottore si lecca le ferite nei box, alle spalle di Petrucci infuria il duello tra Marc e Dovi. A una dozzina di giri dal termine lo spagnolo rompe gli indugi e infila Danilo, con il forlivese che non si fa pregare e lo imita mettendosi subito al suo inseguimento.



A quel punto la sfida è tutta tra i duellanti mondiali. Proprio quando le gomme sembrano vicine ad abbandonare i piloti, Dovizioso tira fuori il coniglio dal cilindro, con un giro-capolavoro che lo porta ad infilare Marquez a cinque tornate dalla bandiera a scacchi. Il 93 però non si arrende e gli restituisce il favore: negli ultimi tre giri la battaglia è davvero da brividi, Marc sembra destinato a vincere, ma un piccolo errore a poche curve dal traguardo permette ad Andrea di trovare il pertugio giusto per sorpassarlo e vincere.



Se in casa Yamaha si fanno i conti con un altro weekend da dimenticare (con Vinales che chiude 9° dando praticamente l'addio definitivo alle speranze mondiali) possono sorridere le Suzuki, che piazzano Andrea Iannone e Alex Rins in quarta e quinta posizione. Per entrambi si tratta del miglior risultato stagionale, una piccola luce in fondo al tunnel. Solo 6° Jorge Lorenzo, davanti all'Aprilia di Espargaro e alla Tech 3 di Zarco.