MotoGP Giappone, Dovizioso padrone delle libere sul bagnato

Comincia bene il weekend giapponese della Ducati. Andrea Dovizioso è il pilota più veloce al termine delle libere del venerdì, con entrambe le sessioni corse su pista bagnata . Il forlivese, che insegue Marquez a 16 punti nel mondiale, ha chiuso in 1'54''877 , tenendosi alle spalle proprio lo spagnolo della Honda (+ 0''043) e l'Aprilia di Espargaro (+ 0''184). Male invece le Yamaha: Vinales è 11° , Rossi 12° , entrambi momentaneamente fuori dal Q2.

Riparte dunque il testa a testa iridato tra Marc e Dovi, praticamente incollati sotto il diluvio di Motegi. Lo spagnolo aveva mandato il primo squillo in FP1, ma il forlivese ha risposto alla grande in FP2, prendendosi la vetta della classifica dei tempi combinati con una Desmosedici apparsa in grande spolvero dopo i due weekend opachi di Misano e Aragon. Che la Rossa di Borgo Panigale si trovi a proprio agio sulle curve del circuito giapponese lo confermano i tempi di Jorge Lorenzo (4° a + 0''357) e Danilo Petrucci (6° a + 0''664), entrambi saldamente tra i migliori dieci. Marquez, comunque, è distante meno di mezzo decimo, con un brutto high-side negli ultimi minuti della giornata che gli ha impedito di tentare l'ultimo assalto al tempo del Dovi.