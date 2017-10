MotoGP Giappone, Dovizioso: "Bellissimo, vittoria inaspettata"

15 ottobre 2017

Andrea Dovizioso non può che essere entusiasta dopo la strepitosa vittoria nel GP del Giappone, che lo proietta a 11 punti in classifica da Marquez: "È stato bellissimo, non mi sentivo così bene da vincere. Sono eccitato, non me l'aspettavo proprio. Il mondiale? Dovremo essere veloci come Marc in tutte le gare per potercela giocare. Comunque siamo sereni, se vinciamo sarà straordinario, altrimenti sarà comunque stata un'ottima stagione".

Il forlivese racconta così la sua gara: "Fino a metà facevo fatica, c'era poco grip. Giro dopo giro però vedevo Danilo calare e Marc andare meno forte in certi settori. Lui ci ha provato fino all'ultimo, non molla proprio mai...ha rischiato anche di cadere e quello mi ha dato l'ultima chance che ho saputo sfruttare. Sono contento del lavoro fatto dal team, nei momenti importanti ci siamo sempre".



Sorride anche lo sconfitto Marc Marquez: "È stata una gara bellissima, ho lottato fino alla fine con il mio rivale per il mondiale, rischiando parecchio. Nelle ultime gare mi sento piuttosto bene con la moto, ma quando Dovi mi ha sorpassato sentivo che ne aveva un pochino di più lui. Se ho dato il 100%? Non per tutta la gara ovviamente, in queste condizioni è impossibile. Il mondiale? Sapevo che lui e la Ducati sarebbero andati piuttosto forti qui, però a Phillip Island penso di poter essere più veloce io...".



Si gode la giornata anche il terzo classificato, Danilo Petrucci: "Non volevo spingere così tanto dall'inizio, ma mi sentivo davvero bene sulla moto - ha detto il ternano - Sapevo che la extrasoft non avrebbe retto tanto quindi a un certo punto ho messo la 'velocità da crociera'. Nel finale avevo tantisismo aquaplaning non riuscivo a star deitro a quei due, mi sono dovuto accontentare. È un po' un peccato, ma il podio è sempre bello. Ad Assen e Misano mi era rimasto l'amaro in bocca, qui non ne avevo proprio. Sono contento, prima fila e podio sono stati risultati inaspettati. Dovi? Sono felicissimo per lui, un'altra grande giornata per la Ducati".