MotoGP Germania, Rossi: "Weekend difficile, ogni volta è una sorpresa..."

1 luglio 2017

Il pesarese non si spiega l'andamento della sua M1: "Sull'asciutto non vado malissimo, niente di eccezionale, ma il mio passo non è lontano da quello dei migliori. Sul bagnato, sfortunatamente, soffro di più. Sembra che tutte le Yamaha facciano fatica in quelle condizioni, forse a eccezione di Folger. Non ce lo aspettavamo perché ad Assen eravamo competitivi con la pioggia. Stavolta è più dura, dobbiamo provare delle modifiche per cercare di andare più forte".



Anche il Dovi si sente più a suo agio sull'asfalto asciutto: "Gli ultimi due sono stati weekend strani. Non riusciamo mai a fare le prove che volevamo sia di gomme che di set up a causa del meteo. Ad Assen però siamo andati abbastanza forte, qui come passo sull'asciutto siamo vicini, sul bagnato non siamo a posto su tutto. Era meglio partire davanti".



Sensazioni contrastanti anche per Maverick Vinales, 11°: "Mi sento a mio agio sull'asciutto, ma non sono riuscito a migliorare l'assetto da bagnato nel pomeriggio. Mi sentivo forte in frenata e nel mantenere velocità in curva, ma non avevo abbastanza trazione in accelerazione. Se la gara sarà asciutta spero in una buona partenza e spingerò al massimo ad ogni giro per raggiungere il podio. Se pioverà cercheremo di migliorare la moto e di gestire al meglio la situazione..."