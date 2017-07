MotoGP Germania, Rossi: "Oggi fatto il massimo. Mondiale? Siamo lì"

2 luglio 2017

Valentino Rossi ammette la delusione per il risultato del Sachsenring ma non molla la rincorsa al decimo titolo mondiale: "Non possiamo essere contenti di un quinto posto, noi vogliamo sempre il podio. Per come si era messo il weekend, però, abbiamo fatto il massimo. Il mondiale comunque è tutto da giocare". Sensazioni simili per Andrea Dovizioso : "In gara mi sentivo bene, questo è importante se vogliamo giocarci il titolo".

Rossi spiega così la sua corsa: "Entrare nella top 5 era l'obiettivo concreto e ce l'ho fatta. Volevo lottare con Vinales ma lui guidava un po' meglio di me, soprattutto nel terzo settore. Siamo stati anche sfortunati nei giorni scorsi perché si è rotta due volte la moto col telaio nuovo e non l'abbiamo potuta provare al meglio. Se avessi corso con quello vecchio comunque sarebbe stata una disfatta. È stata una gara tiratissima, non ho nemmeno avuto il tempo di togliere la visierina". Poi il confronto con le Yamaha private e le Honda: "Folger? È stato bravissimo, grandissima gara e complimenti a lui. La Honda invece ha fatto la differenza col degrado della gomma dietro, Marc avrebbe potuto fare altri 15 giri...Noi il passo in avanti lo abbiamo fatto col telaio nuovo e comunque io e Maverick siamo davanti a Folger e Zarco in classifica".



Guarda avanti con ottimismo anche Andrea Dovizioso, nonostante la perdita della leadership mondiale: "Oggi abbiamo voluto rischiare anche perché non avevamo molti dati a causa della pioggia dei giorni scorsi. Speravamo che la morbida durasse fino alla fine ma non è andata così. È stata una scelta mia, mi prendo le responsabilità. Comunque mi sentivo bene in gara, questo è importante se ci vogliamo giocare il mondiale e al momento siamo sempre lì. Ogni weekend è un discorso a sé, andiamo a casa con buone sensazioni. Quando vedi il gap da Marquez pensi che devi mirare lì, però Marc al Sachsenring è come a Austin, bisogna prenderlo con le pinze il risultato".