MotoGP Germania, Rossi: "Lenti in tutte le condizioni"

30 giugno 2017

Valentino Rossi non usa giri di parole per descrivere il suo venerdì di prove libere al Sachsenring, chiuso con il 16° tempo finale: "È stata una giornata difficile perché ero lento in tutte le condizioni. Specialmente sul bagnato abbiamo sofferto molto. Non sono nella top 10, quindi spero che domani mattina potremo avere una sessione asciutta in FP3, altrimenti sarà durissima. Partire dietro è un incubo per chiunque".