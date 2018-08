MotoGP Germania, Marquez sulla pole: "Importantissimo essere lì davanti"

1 luglio 2017

Per il campione del mondo in carica non è stata una passeggiata: "È stato un turno difficile, quando ho visto che pioveva ho pensato di puntare solo alla prima fila, poi però mi sono accorto che l'acqua diminuiva giro dopo giro, ho aspettato la fine per attaccare ed è andata bene. La gara? Più o meno ho le idee chiare se sarà asciutta. Col bagnato è un pochino più complicato". Marc è tornato anche sulla carenata al connazionale Vinales: "Io andavo forte, lui era un pochino in mezzo alla traiettoria. Era un po' arrabbiato alla fine, ma l'importante è che siamo entrambi sulla moto e pronti a partire domani".



Sorrisi a metà per Petrucci, per altro freschissimo di rinnovo con il team Octo Pramac: "È stata una bella battaglia con Marc e alla fine l'ho un po' aiutato, tirandolo senza accorgermene. Lui è stato bravo, domani sarà una bella battagliata. Alla fine non ne avevo più tanto sul posteriore per migliorare, ma sono contento lo stesso. Sull'asciutto probabilmente non me la sarei giocata così. Per la gara posso puntare alla top 5 in entrambe le condizioni".



Ritrova la prima fila anche Dani Pedrosa: "Sono contento, era importantissima. Qui bisogna partire davanti perché le prime curve sono strette. Ho recuperato feeling sul bagnato, ad Assen non c'era. Con la pista che si asciugava non era semplice avere grip fino alla fine. Il quadro per la gara non è chiarissimo: se sarà asciutta dipende dalla temperatura, le gomme non sono facilissime da gestire".