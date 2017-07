MotoGP Germania, Marquez: "Oggi volevo solo vincere"

2 luglio 2017

Marc Marquez torna a dettare la propria legge: "Oggi non vincere sarebbe stata una sconfitta - ha detto il nuovo leader mondiale a fine gara - Qui sono sempre andato forte, quindi ci volevano per forza 25 punti. Folger? Mi aspettavo una lotta con Dani, non con lui". Proprio Jonas Folger fatica a trovare le parole dopo il suo ottimo secondo posto: "Se mi avessero detto che avrei lottato per la vittoria oggi non ci avrei creduto".

Marc conferma che essersi trovato a lottare col tedesco della Yamaha è stata un po' una sorpresa: "Mi aspettavo che gli calasse la gomma, ma non succedeva mai. Poi negli ultimi cinque giri ho spinto ed è andata bene. Le prossime gare? Faremo un test a Brno a fine mese per provare qualcosa in vista dei prossimi GP, ci sarà qualche pista in cui faremo più fatica sicuramente. In ogni caso andiamo in vacanza primi, questo è importante. Ho capito che la Honda va guidata così come ho fatto oggi, morbida, non aggressiva se no rischio di cadere".



Jonas sa di dover ringraziare anche l'incredibile sostegno dei suoi tifosi: "Qui il tifo è stato incredibile, ma noi abbiamo fatto un gran weekend fin dai primi turni di libere. Ho corso qualche rischio in più del solito forse, ho dato il 110%. A un certo punto ho anche pensato di poter vincere, ma poi la gomma ha un po' ceduto e ho dovuto accontentarmi".



Tornato tra i primi tre anche Dani Pedrosa: "Sono molto contento, il podio è sempre importante. Peccato perché stamattina nel warm up il passo sembrava migliore, in gara invece abbiamo sofferto sulla posteriore e non sono riuscito a star dietro ai primi due. Folger è stato incredibile, una grande sorpresa. Ora un po' di vacanza, poi di nuovo ad allenarsi per la seconda parte di stagione".