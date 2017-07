MotoGP Germania, Marquez fulmine nelle Libere 3

Marc Marquez "prenota" la pole position dopo la terza sessione di libere del GP di Germania. Lo spagnolo della Honda chiude con uno straordinario 1'20''745 , mettendosi alle spalle la Yamaha di Vinales (+ 0''170), unico in grado di tenergli testa sul giro secco. Più ampi i distacchi degli altri piloti, con Rossi e Lorenzo che approfittano dell'asciutto per rientrare nella top 10 e centrare l'accesso diretto in Q2. Fuori, anche per le cadute, Petrucci e Zarco.

La speranza era quella di una sessione asciutta, per poter abbassare i tempi della FP1 dopo il diluvio di venerdì pomeriggio. Il cielo della Sassonia, fortunatamente, risparmia i piloti, consentendo a tutti di migliorarsi e a Valentino Rossi e Jorge Lorenzo di rientrare in quella top 10 che dopo la FP2 sembrava quasi un miraggio. Il Dottore centra così l'accesso diretto in Q2 insieme agli altri big del mondiale, chiudendo al 6° posto (+ 0''566) proprio davanti a Jorge.



Bene anche le altre Yamaha di Vinales (che sembra il rivale più credibile di Marquez) e del padrone di casa Jonas Folger (3° a + 0''453), straordinario exploit per l'Aprilia di Aleix Espargaro, già protagonista nelle due sessioni del venerdì e 4° al termine della FP3, subito davanti alla Honda LCR di Cal Crutchlow.



Direttamente al secondo turno di qualifica anche la Ducati del leader mondiale Andrea Dovizioso (8° a + 0''677), l'altra HRC di Pedrosa e la Ducati Aspar di Bautista. Dovranno invece inseguire dalla Q1 Petrucci e Zarco, entrambi limitati dalle cadute nel finale della sessione, oltre ad Andrea Iannone, che abbandona l'ultimo posto del venerdì ma deve comunque accontentarsi del 19° tempo finale.



Il dato più importante, tuttavia, è lo straordinario passo di Marc Marquez, che dopo aver completato qualcosa come 34 tornate (tutte su tempi eccezionali), si prende anche il lusso di fulminare tutti sul giro secco, candidandosi a favorito numero uno sia per la pole position, sia per la gara, lui che ha dominato le ultime quattro edizioni del Gran Premio con quattro doppiette pole-vittoria consecutive.