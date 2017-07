MotoGP Germania, Dovizioso parte forte nelle Libere 1

Ducati e Yamaha escono dunque con indicazioni positive da questo primo test sul nuovo asfalto del Sachsenring, che mai era stato provato dalla Michelin e che ha spinto gli organizzatori a concedere 10 minuti in più ai piloti per girare in entrambe le libere del venerdì.



Il Dovi conferma che la sua Desmosedici è a proprio agio su qualsiasi tracciato e in qualunque condizione e il crono finale, meno di mezzo secondo più alto di quello della pole 2016, è lì a testimoniarlo. Bene anche Vinales, praticamente incollato alla Ducati del forlivese e deciso a riscattare il nerissimo weekend di Assen. Piccoli segnali di svolta, su un circuito che nelle ultime sei edizioni è stato territorio di dominio incontrastato per le Honda.



Alle spalle del duo che guida anche la classifica iridata c'è un gruppetto di altri quattro spagnoli, con Daniel Pedrosa (+ 0''190) davanti alla ottima Aprilia di Aleix Espargaro (+ 0''233), alla Ducati Aspar di Bautista (+ 0''241) e all'altra HRC di Marc Marquez (+ 0''299).



Completano la top 10 la Yamaha Tech 3 di Zarco (7°), le due Ducati Pramac di Petrucci e Redding (8° - 10°) e la Honda Marc Vds di Miller (9°).



Scivolano fuori dai migliori dieci, invece, Jorge Lorenzo (12°) e Valentino Rossi (16°). Il Dottore è stato anche alle prese con un inconveniente elettronico, con la moto che si è spenta improvvisamente lasciandolo appiedato per diversi minuti. Il rischio per entrambi è quello di un peggioramento delle condizioni meteo tra venerdì pomeriggio e sabato mattina, che potrebbero rendere impossibili miglioramenti dei tempi in FP2 e FP3 e lasciarli fuori dalla Q2.



Da segnalare anche una brutta caduta a 10 minuti dalla fine del turno per Andrea Iannone, che lo costringe ad abbandonare anticipatamente la sessione e a chiudere con l'ultimo tempo.