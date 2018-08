MotoGP Germania, Dovizioso: "Ci è voluto un po', ma buone sensazioni"

30 giugno 2017

Il Dovi spiega così le sue impressioni sul nuovo asfalto del tracciato tedesco: "Si asciuga molto bene e c'è tanto grip nell'acqua, molto più che sull'asciutto. Purtroppo non avevo molto feeling sul davanti quando è cominciata la FP2, era un po' diverso da quello che sentivo ad Assen".



Sorrisi anche per Marc Marquez: "C'è molto grip sul bagnato, siamo stati quasi 4 secondi più veloci dell'anno scorso. Sull'asciutto invece le gomme calano un po' e vanno gestite meglio. In ogni caso siamo partiti con una buona base. C'è da lavorare ancora su qualcosina, ma il set up è quasi ideale. In altre occasioni quest'anno non è stato così. Siamo all'80% diciamo, ma penso che abbiamo lavorato bene e il passo era buono sia sull'asciutto che sul bagnato".



Abbattuto Vinales, che era andato forte in mattinata, prima di sprofondare al 20° posto sotto la pioggia del pomeriggio: "Non ho nessuna trazione sull'acqua, quando apro il gas la moto semplicemente non va avanti. Credo sia una questione di setting elettronico, domani proveremo dei set up nuovi e cercheremo di migliorare. Il telaio? Non è quello il problema, tutte le Yamaha sono andate abbastanza male".



In crisi nera Andrea Iannone, ultimo in entrambe le sessioni come mai prima d'ora gli era accaduto in carriera: "Ho tante difficoltà, i risultati parlano chiaro. Provo a fare del mio meglio ma non mi riesce. So che ho fatto bene in passato, ma in questo momento la situazione è questa. Sto soffrendo molto, ma innervosirsi non serve a nulla. Io non sono felice, non essere competitivo in quella che è la mia vita mi rovina l'esistenza, ma l'unica cosa che posso fare è andare avanti e reagire. Io e il team siamo sulla stessa barca, dobbiamo solo capire come venirne fuori".