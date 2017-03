MotoGP, frattura per rins: Argentina a rischio

31 marzo 2017

La seconda tappa della MotoGP in Argentina è a rischio per Alex Rins. Lo spagnolo della Suzuki, infatti, si è infortunato alla caviglia sinistra a causa di una caduta mentre si allenava con una moto da cross. All'inizio sembrava nulla di serio, ma alcuni esami alla clinica Dexeus di Barcellona hanno evidenziato una piccola frattura al tallone, con edema. I medici hanno deciso per non operare, curandola con magnetoterapia e fisioterapia.