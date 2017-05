MotoGP Francia, Viñales centra la pole davanti a Rossi

Maverick Vinales fulmina tutti e centra la sua seconda pole position stagionale, dopo quella ottenuta "a tavolino" in Qatar. Lo spagnolo chiude la Q2 in 1'31''994 e si mette alle spalle il compagno di team Valentino Rossi e la Tech III di Johann Zarco , per una prima fila tutta Yamaha. In seconda fila Crutchlow-Marquez-Dovizioso , mentre non superano neanche la Q1 Pedrosa , Lorenzo e Iannone (rispettivamente 13°, 16° e 17° in griglia).

Alla fine la sorpresa, se così si può definire, si chiama Maverick Vinales. Lo spagnolo della Honda conquista la pole position nel GP di Francia dopo essersi "nascosto" nelle prime tre sessioni di prove libere, caratterizzate dal maltempo e dalle condizioni difficili della pista. Maverick torna a fare il Top Gun e centra la sua seconda partenza dalla casella numero uno dopo quella del primo Gran Premio stagionale, quando però le qualifiche non si disputarono a causa dell'asfalto allagato e rimasero buoni i tempi delle libere.



Alle spalle di Vinales, a poco più di un decimo, c'è uno straordinario Valentino Rossi, che sembra esseri messo definitivamente alle spalle il weekend nerissimo di Jerez ed è di nuovo pronto a dare battaglia con i primi, lui che è sempre leader della classifica mondiale. Forse, senza qualche problemino di traffico al penultimo giro lanciato, il Dottore avrebbe anche potuto chiudere davanti, ma il duello tra i compagni di team si preannuncia ugualmente emozionante.



Il capitolo Spagna sembra definitivamente chiuso per tutta la Yamaha, che piazza tre piloti in prima fila grazie a un magnifico Johann Zarco, bravo a sfruttare l'entusiasmo dei suoi tifosi su una pista di casa con la quale in realtà non aveva una grandissima confidenza. Ad aprire la seconda fila ci sarà una Honda, ma non sarà una delle due ufficiali, bensì quella del team LCR di Cal Crutchlow, che si tiene dietro Marc Marquez (un po' pasticcione e caduto sia in FP4 sia in Q2). Sesto Andrea Dovizioso, autore comunque di una grande rimonta dalla Q1.



Chi invece non passa il primo sbarramento è Lorenzo, vincitore qui nelle ultime due edizioni ma in enorme difficoltà in tutto il weekend: Jorge partirà sedicesimo davanti a Iannone, tre posizioni davanti al ducatista ci sarà il trionfatore di Jerez, Dani Pedrosa. Gli spagnoli sembravano due piloti ritrovati dopo la Spagna, ora sono sprofondati in fondo alla griglia, a conferma di un mondiale assolutamente incerto e imprevedibile weekend dopo weekend.