MotoGP Francia, Rossi: "Potevo anche centrare la pole, per la gara siamo in molti..."

20 maggio 2017

Valentino Rossi può sorridere dopo il 2° posto in griglia ottenuto nelle qualifiche del GP di Francia, ma non si accontenta: "Sono contento, ma senza qualche problema di traffico forse avrei potuto centrare la pole. In ogni caso tutta un'altra cosa rispetto a Jerez. La gara? Devo guardare i passi, ma sicuramente saremo in tanti, Marquez non si darà per vinto...". Tranquillo il poleman Vinales : "Mi sento forte, posso esprimere la Yamaha al massimo".

Valentino ha un'altra faccia dopo il disastro di Jerez: "Sono contento, oggi pomeriggio è stato il primo vero turno sull'asciutto e sono sempre stato veloce. L'asfalto qui è bello, c'è molto grip quindi ho molta più confidenza rispetto a Jerez: è un matrimonio a tre tra asfalto, gomme e moto che fa funzionare le cose. Abbiamo lavorato tanto e seguito nuove idee di setting. Avrei potuto anche fare meglio, ma ho trovato un po' di traffico nel finale con Miller, peccato per la pole, ma sono felice per il secondo posto, partire così vicino va sempre bene. La gara? Magari fosse solo una corsa a tre! Saremo molti di più...devo guardare i passi ma sicuramente Marc non si darà per vinto".



Come sempre tranquillo e sicuro di sé il compagno di team Maverick Vinales, autore della pole: "Si può fare ancora meglio, soprattutto a livello di guida. Su qualche staccata possiamo lavorare e migliorarci. Comunque abbiamo fatto un bel lavoro, anche nei test prima di venire qui. Mi sento veramente forte. Con questa gomma mi sento a mio agio e so che posso esprimrere la mia Yamaha al massimo".



Gioia anche per il rookie Johann Zarco, terzo in griglia davanti al pubblico di casa: "È una bella soddisfazione essere in prima fila con le altre due Yamaha. Vedevo la gente alzarsi in tribuna e all'inizio pensavo fosse per Rossi, ma poi mi sono accorto che era per me e questo mi ha fatto molto piacere. È tutto fantastico, voglio prendere il ritmo dei primi e giocarmela fino alla fine, non correre solo per il podio".