MotoGP Francia, Rossi: "Buon avvio di weekend, la moto lavora bene"

18 maggio 2018

Abbastanza sereno anche Maverick Vinales: "Sono contento. Nelle Libere 2 abbiamo voluto provare qualcosa di nuovo che non ha funzionato a dovere, per cui abbiamo dovuto fare qualche cambio di assetto che ci ha fatto perdere un po' di tempo. All'inizio comunque siamo riusciti a spingere e il grip era buono. Sono soddisfatto. Il potenziale qui è buono, domani dobbiamo capire come tirarlo fuori al meglio".



Sicuro di sé il leader del mondiale Marc Marquez: "Ci siamo concentrati sul cercare di capire le gomme - ha detto il pilota Honda - Abbiamo lavorato molto sull'assetto da gara, provando tutte le mescole tranne la hard davanti. Ho fatto il mio giro veloce con la dura al posteriore che è significativo e in generale è stata una giornata positiva. Qui di solito facciamo fatica, invece siamo lì e il feeling è buono. Però saranno in tanti a dare battaglia, siamo tutti vicini e non sarà semplice".