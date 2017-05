MotoGP Francia, Miller sorprende tutti nelle Libere 1

19 maggio 2017

Il più scaltro, il più folle e alla fine il più veloce. Jack Miller lascia tutti a bocca aperta e stampa il miglior tempo al termine delle prime libere in Francia, facendo letteralmente il vuoto alle sue spalle. Mattinata strana sul circuito di Le Mans, con la pista inizialmente molto bagnata e poi andata progressivamente asciugandosi una volta che il sole è tornato a fare capolino tra le nuvole. I piloti partono con le gomme da pioggia, ma appena le macchie scure sul tracciato iniziano a scomparire l'australiano anticipa tutti e monta le slick, cominciando a girare molto più veloce di chiunque.



Qualcuno prova a seguirlo, ma Jack è l'unico che riesce a spingere forte con le gomme da asciutto su una pista ancora troppo umida per dare garanzie di stabilità. Alla fine l'unico che riesce ad avvicinarsi è Marc Marquez, che accusa comunque oltre un secondo di ritardo. Alle loro spalle solo outsider: Zarco, Crutchlow, Baz, Abraham e Smith, con Valentino primo degli altri top rider a quasi tre secondi e mezzo. Al momento restano fuori dalla top 10 Iannone (undicesimo), Pedrosa, Dovizioso, Petrucci e Lorenzo (che occupano le posizioni dalla tredici alla sedici).



Le previsioni per la FP2 del pomeriggio restano ancora incerte e non sarà semplice per i team mettere a punto le strategie utili per garantirsi l'accesso alla Q2.