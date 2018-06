MotoGP Francia, la pole position è di Zarco

Nona prima fila consecutiva per Johann, che con un giro praticamente perfetto ha strappato a Marquez una prima casella che lo spagnolo pensava ormai di avere in pugno, rifilandogli alla fine poco più di un decimo di distacco. Il leader del mondiale ha dovuto accontentarsi della seconda piazza, dando comunque prova di una confidenza con il tracciato francese che, alla vigilia del weekend, era tutt'altro che scontata.



Pessima notizia per i suoi rivali, Ducati in testa: Dovizioso e Lorenzo hanno dovuto accontentarsi del 5° e 6° crono (rispettivamente a + 0''369 e + 0''405 da Zarco), chiudendo dietro alla Suzuki di Iannone, che era rimasto un po' in ombra nelle libere, e alle spalle anche della Desmosedici del team Pramac di Petrucci, strepitoso nel dominare il Q1 e poi strappare una prima fila che fino alla FP3 sembrava pura utopia. Tra le tante voci di questi giorni, un messaggio in ottica 2019 da parte del ternano. Le Rosse di Borgo Panigale, in ogni caso, hanno dato prova di avere il passo gara buono per lottare con Marc domenica in gara, tenendo d'occhio anche Zarco che per lo meno nei primi giri cercherà sicuramente di dar del filo da torcere ai big.



Sarà una gara un po' più in salita di quanto ci si potesse attendere, invece, per le Yamaha ufficiali. Vinales e Rossi, dopo aver viaggiato in vetta alle classifiche dei tempi per tutte le libere, non sono riusciti a trovare il guizzo buono per portare a casa una qualifica importante, dovendosi alla fine accontentare di una terza fila abbastanza deludente. Maverick ha chiuso a + 0'599, Vale addirittura a + 0''715, ritrovandosi alle spalle anche dell'altra Pramac di Jack Miller (7°). Non il risultato ideale in vista di un GP che dovrebbe rilanciare le loro ambizioni dopo un avvio di stagione veramente opaco.



In quarta fila Pedrosa con l'altra HRC (sempre in lotta con i postumi delle cadute), Rabat con la Ducati Avintia e Espargaro con l'Aprilia. Da segnalare anche una brutta caduta di Cal Crutchlow, sbalzato in aria dalla sua Honda mentre stava completando il suo miglior giro in Q1. Il britannico è stato portato fuori dal circuito in barella con un forte dolore all'anca ma nessun'altra conseguenza: se le condizioni fisiche dovessero permetterglielo partirà dal 13° posto. Quinta fila (16° tempo) per Franco Morbidelli.