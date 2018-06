MotoGP Francia, Dovizioso: "Messi bene per la gara"

19 maggio 2018

Andrea Dovizioso ammette di non aver portato a termine una qualifica eccezionale, ma è tranquillo in ottica gara: "Ho avuto il braccino corto nei primi due settori e non ho messo insieme un giro buono - ha detto il ducatista - La seconda fila comunque è ok. Per la gara siamo messi bene, anche se sono in tanti ad avere un buon passo. Sarà una bella lotta, abbiamo le idee chiare su gomme e set up, sono contento, possiamo lottare al vertice".