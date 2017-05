MotoGP Francia, Dovizioso domina le Libere 2 sotto la pioggia

Andrea Dovizioso è il più veloce nella seconda sessione di prove libere a Le Mans. Il pilota Ducati , su pista completamente bagnata, domina un turno che poco potrà dire in vista delle qualifiche e della gara. Bene sotto la pioggia anche Marquez , Petrucci e Redding . La classifica combinata comunque non cambia: Iannone, Pedrosa, Lorenzo e lo stesso Dovi dovranno sperare in una FP3 totalmente asciutta per provare a centrare l'accesso diretto in Q2.

Il venerdì di prove libere a Le Mans regala emozioni e sorprese, ma lascia pochissime indicazioni in vista di sabato e domenica, quando il GP di Francia entrerà nel vivo. La FP2 è territorio di caccia per i "signori della pioggia" e vede la Ducati di Dovizioso dominare sulla pista bagnata, con un tempo finale di 1'41''673, che per poco più di tre decimi non gli consente di entrare nella top 10 che si era definita in mattinata, con pista semiasciutta. Impossibile chiedere di più.



Insieme al Dovi danno spettacolo altri specialisti come le due Ducati Pramac di Petrucci e Redding, ma chi impressiona veramente è Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda, secondo ad appena 43 millesimi dal forlivese, è l'unico dei big del mondiale a restare nelle primissime posizioni, come già era avvenuto in FP1. Vinales è solamente ottavo, Rossi decimo, a conferma del momento poco positivo che stanno attraversando in casa Yamaha (al netto del meteo). Lontanissimi Lorenzo e Pedrosa. Continuano invece i progressi per la Suzuki di Andrea Iannone, quinto sotto il diluvio.



Tutto, in ogni caso, è rimandato alla FP3 di sabato mattina, quando dovrebbe tornare il bel tempo sul nord-ovest della Francia. La vera battaglia per la top 10 (e quindi la scalata all'accesso diretto in Q2) sarà lì. Al momento le due Ducati ufficiali sono fuori (quattordicesima e sedicesima nelle prime libere) e insieme a loro dovranno tentare l'impresa piloti come Iannone e Pedrosa. L'impressione è comunque che si ripartirà tutti da zero.