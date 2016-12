MotoGP, fiducia Rossi verso Barcellona: "So di essere veloce"

1 giugno 2016

Valentino Rossi arriva a Barcellona con ancora l'amaro in bocca per il ritiro del Mugello. "Arrivo in Spagna con la consapevolezza di essere veloce, ma anche con il rimpianto per quella che sarebbe potuto essere una grande gara al Mugello. La cosa più importante è che eravamo molto veloci alla domenica grazie al lavoro che abbiamo fatto durante il weekend. A Barcellona dovremo lavorare allo stesso modo", ha detto il pilota Yamaha.

"Il GP si svolge su una delle mie piste preferite, mi piace sia il tracciato, sia l'atmosfera", ha aggiunto Rossi, che adesso non può più permettersi di sbagliare per non perdere ulteriore terreno da Marquez e soprattutto da Jorge Lorenzo. Quel Lorenzo che vuole rafforzare la sua leadership in vetta alla MotoGP. “E’ il Gran Premio di casa, un posto speciale. C’è sempre tanta gente, una bellissima atmosfera, inoltre è una della mie piste preferite. Sto ancora gustando la mia ultima vittoria al Mugello, un qualcosa di veramente speciale caratterizzata da un giusto mix di ingredienti. Abbiamo bisogno di aggiungere altri punti alla classifica del campionato, dimostreremo quello che è il nostro potenziale e sono pronto a combattere nuovamente per la vittoria”, la sua speranza.