MotoGP, ecco la Honda di Marquez e Pedrosa

20 febbraio 2018

E' stata svelata a Jakarta la nuova Honda RC213V , che con Marquez e Pedrosa dovrà difendere il titolo MotoGP . "Finora abbiamo fatto due test invernali e sono andati abbastanza bene. Lavoreremo duramente anche in Qatar (nei test dell'1-3 marzo, ndr) in modo da raccogliere tutte le informazioni ed essere pronti al via. Vogliamo lottare per la vittoria anche quest'anno e regalare un grande spettacolo a tutti gli appasisonati", le parole di Marquez .

"E' un grande piacere venire ancora in Indonesia per il lancio del team. Ci siamo stati diverse volte e ormai Jakarta ci è famigliare anche grazie ai fan, che ci fanno sentire sempre benvenuti", ha aggiunto. Contento e ottmista è anche Dani Pedrosa: "Per ciò che riguarda la moto, nei test in Thailandia, abbiamo avuto un riscontro positivo. Finora tutto sembra andare bene, anche se capiremo meglio dove siamo in Qatar, dove le condizioni saranno abbastanza diverse. Sono orgoglioso di iniziare un'altra stagione con il Team Repsol Honda, e sono pronto a dare il 100% di provare e combattere al vertice".