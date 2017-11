MotoGP, ecco il calendario 2018: i Gran Premi saranno 19

12 novembre 2017

Nel giorno in cui termina la stagione 2017, è stato ufficialmente diramato il calendario del Mondiale 2018 di MotoGP. Saranno 19 i Gran Premi in programma, uno in più di quest'anno: si partirà il 18 marzo con l'esordio in Qatar e si chiuderà il 18 novembre a Valencia. Tra le novità il GP della Thailandia, dove si correrà il 7 ottobre. Intanto la Dorna ha rinnovato per altri tre anni il contratto con il circuito di Silverstone, dove dunque si correrà il GP di Gran Bretagna fino al 2020.