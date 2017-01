MotoGP, ecco il calendario 2017: ci sono 18 gare

23 gennaio 2017

La FIM e la Dorna hanno ufficializzato il calendario 2017 della MotoGP: 18 le gare in programma. La nuova stagione scatterà in Qatar il 26 marzo con il GP in notturna a Losail e terminerà il 12 novembre a Valencia sul circuito Ricardo Tormo. Due gli appuntamenti sul territorio italiano: il 4 giugno al Mugello si correrà il Gp d'Italia e il 10 settembre a Misano si terrà il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini.