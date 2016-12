MotoGP: Ducati, pronti 12 milioni all'anno per Lorenzo

31 marzo 2016

Jorge Lorenzo è davanti a un bivio importante: rinnovare con la Yamaha o accettare le lusinghe della Ducati. In base alla scelta lo scenario della MotoGP 2017 potrebbe cambiare radicalmente. Secondo Marca la casa italiana sarebbe pronta a offrire al campione del mondo in carica circa 12 milioni di euro all'anno per convincerlo ad abbracciare il progetto contro i 9 proposti dalla Yamaha per il rinnovo. Nelle prossime settimane la decisione.