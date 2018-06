MotoGP, Ducati: "Petrucci o Miller al posto di Lorenzo"

4 giugno 2018

Pur mancando l'annuncio ufficiale, Jorge Lorenzo lascerà la Desmosedici a fine stagione. “Per far venire Jorge in Ducati ci siamo impegnati molto anche dal punto di vista dello sforzo economico. Fino a domenica questa, in realtà abbiamo ottenuto abbastanza poco, quindi credo che fossero comprensibili le parole di Claudio (Claudio Domenicali ndr), che ha semplicemente detto che c'era rammarico in quanto non si era ancora riusciti a vincere. Poi la fase successiva è stata un po' interpretata come una sorta di chiusura del rapporto, ed in realtà devo dire che era chiaro, chiaro da entrambe le parti, che sia noi, sia Jorge, stessimo valutando delle alternative perché è normale a questo punto della stagione. Ed è vero probabilmente che a questo punto, questa vittoria, è stata bellissima, ma è arrivata un po' tardi per tutti e due”, ha ribadito a Radio24.