MotoGP, Ducati a Valencia con il rischio rimpianti

E’ commosso Gigi Dall’Igna quando descrive la prima doppietta Ducati sotto al sua gestione. Una gara fuori media che permette a Dovizioso di spostare all’ultimo appuntamento stagionale i titoli di coda e a Lorenzo di ritrovare il sorriso dopo una stagione carica di complicazioni. Per Andrea si tratta della sesta vittoria dell’anno, una cifra impressionante. Se qualcuno lo avesse raccontato al via della campionato lo avrebbero preso per pazzo. Eppure siamo alle prese con questo dato di realtà che rischia paradossalmente di portarsi appresso qualche rimpianto.