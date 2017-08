MotoGP, Dovizioso: "Vittoria importante per la classifica"

27 agosto 2017

"E' surreale quello che sta succedendo quest'anno, sto vincendo tanto e stiamo gestendo bene le gare. Abbiamo fatto uno step grandissmo, stiamo vivendo un momento di splendore con realtà. Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, non è un semplice exploit. Arrivare a Misano primi non me lo sarei mai aspettato, ora siamo in lotta del tutto. Ognuno con le sue caratteristiche, abbiamo tutti pregi e difetti. Io favorito? Non esageriamo siamo tutti li", ha concluso il ducatista.Andare a Misano da primo è tanta roba, non me lo sarei mai aspettato. Adesso siamo in lotta. Io il favorito? Non esageriamo", ha aggiunto.



Valentino Rossi, invece, sognava di festeggiare il 300° GP della carriera con una vittoria, ma anche un podio non è così male. "Sono felice, l'obiettivo era il podio e ci sono. E' stata un'ottima gara, ho dato il massimo fino alla fine. Purtroppo negli ultimi giri soffriamo sempre, ho dovuto rallentare di mezzo secondo e non potevo competere con Dovizioso e Vinales. Sono stati più veloci, mi sono divertito, ho fatto molto giri davanti e sono davvero contento. E' stata la mia più bella gara a Silverstone sull'asciutto. Ma non potevo competere con Dovizioso e Vinales. La gara mi è scivolata via, ho avuto problemi con il posteriore, mi è bastato alzare il ritmo di quattro decimi a giro per farmi battere. Dopo i test di Misano abbiamo fatto un bello step. Spero di migliorare per il finale di campionato e battagliare con Dovizioso. Siamo tutti vicini. Ci sono sette gare e può succedere di tutto. Per il campionato la vedo scura. Il mio obiettivo è fare gare così. Vinales? Mi è stato davanti perché soffre di meno il degrado del posteriore per la corporatura piuttosto che per le caratteristiche della gomma. Secondo me le tre Michelin sono abbastanza simili nelle prestazioni", le sue parole.



Anche il secondo posto di Maverick Vinales ha confermato che la Yamaha a Silverstone era a posto. "All'inizio della gara ho lasciato andare Rossi perché non potevo tenere quel passo. Ho cercato di risparmiare le gomme per essere veloce alla fine. Congratulazioni a Dovizioso che ha fatto un ottimo lavoro. Nel campionato siamo tutti lì e sono contento per oggi, vedremo a Misano: potremo lottare duramente", ha commentato.