MotoGP, Dovizioso: "Vinto grazie ai dettagli"

11 giugno 2017

"Siamo riusciti a vincere perché abbiamo capito meglio la pista e il calo delle gomme, non perché eravamo i più veloci. La moto era veloce, ma in curva io e Pedrosa non spingevamo ma per me era più facile perché in rettilineo sapevo di poter guadagnare. Davanti pensavo di girare più forte e invece la gomma non andava, ma era lo stesso anche per loro. Ho vinto senza spingere, una sensazione nuova. Ora ho più consapevolezza dei miei valori, conosco bene la moto e riesco a sfruttarla nel modo giusto. I I 7 punti di ritardo da Vinales sono inaspettati, ma al campionato non penso. Ci sono certi aspetti che dobbiamo migliorare prima di lottare per il titolo", ha aggiunto.



Dovizioso e la Ducati hanno messo dietro l'armata Honda, con Marc Marquez che si è arreso solo nel finale. "Non è staro facile ma non ho mai smesso di crederci. Ho provato a spingere per tutto il weekend. In gara ho provato ad assestarmi e poi cercare di finire davanti a Dani Pedrosa che pensavo fosse il più veloce. Invece Dovi è stato il più veloce e sono comunque felicissimo. Ho dato il 100% e continuerò a spingere perché l'anno è ancora lungo. Prima della gara non avevo molta fiducia. Sapevo che sarebbe stata una difficile. Mi sono detto : hai vinto tante volte, spingi e non pensare a quello che può dire la gente se cadi un'altra volta. Ho guidato con il cuore. Ho capito i punti dove potevo cadere ed è stato meglio che l'ho fatto sabato rispetto a domenica...", ha commentato il campione in carica.



Dani Pedrosa partiva dalla pole, ma le sue speranza di vincere sono svanite prima del previsto: "E' stata una gara difficile perché con le gomme ho sofferto tantissimo. Non riuscivo a spingere, non avevo aderenza e ho provato a gestirle. Dovizioso è stato velocissimo, io non sono riuscito ad essere più veloce. E' comunque un podio e davanti a questi fan è bellissimo. E sono punti importanti per il campionato".