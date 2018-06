MotoGP, Dovizioso: "Una botta terribile, mi girano le scatole"

6 maggio 2018

Dovi prova a spiegare così l'incidente: "Io ci ho messo tanto a sorpassare Jorge, nonostante ne avessi più di lui. Io ho provato a infilarlo e sono andato un po' lungo, loro hanno fatto tutti e due una manovra al limite. Capisco che è una gara, ma dovrebbero stare più attenti. Dani ha la colpa maggiore perché arrivava da dietro e poteva vedere meglio la situazione. Jorge mi ha detto che non aveva indicazioni della presenza di Pedrosa alle mie spalle, non lo vedeva nella tabella del monitor, il che è strano. Tensione con lui nel box? No, siamo rivali, ma io non ho problemi con lui. Lui ha tanto da dimostrare perché è alla ricerca del contratto per il 2019, io voglio puntare al mondiale, ma non c'è niente di particolare tra me e lui".



Dopo la gara ha detto la sua anche Lorenzo: "Non voglio parlare dell'incidente, è stata un'autentica sfortuna per tutti e tre, noi che siamo i più puliti del paddock e che difficilmente ci troviamo in certe situazioni. Sfortuna soprattutto per Andrea e la Ducati che lottano per il mondiale, ma anche per me che volevo lottare per il podio, per fare un bel risultato. Ero determinato e aggressivo, il resto è un vero dispiacere. Penso di non essere mai stato così forte in frenata, neanche ai tempi della Yamaha, questo mi lascia molta fiducia per il futuro. Però ci mancano almeno tre decimi di passo per poter vincere e stare in testa tutta la gara. La moto ora è più gestibile e guidabile".