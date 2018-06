MotoGP, Dovizioso su Marquez: "Oggi ha sbagliato tutto"

8 aprile 2018

C'è tempesta attorno a Marc Marquez dopo il clamoroso incidente con Valentino Rossi: "Ha fatto errori di ogni tipo - ha detto Andrea Dovizioso - Ha fatto tutto quello che non doveva fare. Con i tifosi argentini farà fatica ad uscire dal paddock...sono emersi i suoi punti deboli". Durissimo il commento di Lin Jarvis , Team Director di Yamaha: "Rossi mi ha detto che ha paura di stare in pista con lui. È un problema da risolvere per tutto lo sport".

Non usa giri di parole Jarvis: "Non possiamo accettare che un pilota si comporti due volte in questo modo in gara. Abbiamo spiegato la nostra posizione alla direzione gara, anche Valentino è andato a spiegare quanto avvenuto. Ora aspettiamo, vediamo se sarà fatto qualcosa di più".



La posizione di Rossi è stata confermata anche dallo storico manager della MotoGP, Carlo Pernat: "Valentino ha detto di aver paura di girare con Marquez e secondo me ha ragione. Marc andrebbe squalificato per una gara".