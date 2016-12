MotoGP, Dovizioso: "Spero che il momento negativo finisca presto"

12 agosto 2015

E' vero che la rimonta della Ducati si è rallentata rispetto al brillante avvio, ma il compagno di team Andrea Iannone ha dimostrato che la GP15 può stare sempre a ridosso del podio. "La gara di Brno sarà interessante anche per capire a che livello siamo su questo tracciato, che ritengo molto bello e speciale. Sappiamo di dover continuare a lavorare sodo per migliorare le nostre prestazioni e, in ogni caso, spero che il momento negativo delle mie ultime gare finisca presto", ha ammesso il Dovi sulla strada per la Repubblica Ceca dove si correrà domenica. Anche Iannone mostra un cauto ottimismo: "A me in generale piacciono quasi tutti i circuiti, ma Brno è un circuito davvero molto bello e sono contento di correre qui domenica, anche se in questo momento è difficile prevedere cosa possiamo aspettarci dalla gara ceca. In teoria questa dovrebbe essere una pista più favorevole per la GP15, ma le ultime quattro gare sono state piuttosto complicate per noi e quindi ci dovremo impegnare insieme alla squadra per migliorare la situazione. Comunque guardiamo alla gara di questo weekend con fiducia e speriamo che a Brno potremo tornare a lottare con il gruppo di testa.”