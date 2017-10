MotoGP, Dovizioso: "Siamo in ottima condizione, proveremo a vincere"

12 ottobre 2017

"Motegi è un circuito che mi piace molto anche se negli ultimi anni ho faticato piu' del previsto. Tuttavia, mi aspetto di partire bene sin dal venerdì per salire sul podio domenica", ha aggiunto Marc Marquez. "Campionato concluso? Non credo, qui Lorenzo e altri piloti hanno collezionato vari record. E' un mondiale incerto e non si sa mai chi sara' l'avversario da battere", ha ribadito lo spagnolo della Honda. E ancora: "Bisognerà considerare anche le condizioni meteo. E' prevista instabilità e quello potrebbe stravolgere l'assetto. Io comunque sono in una grande condizione di forma e ho grande feeling con la moto. Però ogni gara è diversa. Manterremo sempre la stessa mentalità e lo stesso tipo di lavoro per tutti gli ultimi 4 GP".



E' pronto a vendere cara la pelle Andrea Dovizioso. "Saranno tre belle gare: credo che il campionato sia ancora aperto, come se partissimo tutti e tre da zero. La situazione, può, cambiare di domenica in domenica. Cercheremo di spingere tutti, ci sono tanti punti in palio e può accadere ogni cosa. Loro sono molto forti, per me sarà difficile ma sono fiducioso sulla mia condizione attuale. Sono tranquillo, perché quest'anno abbiamo svolto un lavoro grandioso, facendo quasi tutto alla perfezione. Sono il più anziano dei tre in lotta per il Mondiale? L'esperienza è sicuramente un vantaggio", ha spiegato. Comunque vada, per Dovi è stata una grande stagione: Se alla fine del campionato siamo in lotta contro Honda e Yamaha, significa che abbiamo lavorato bene. Motegi è una bella pista per noi e in particolare per me: ci sono tante frenate forti e con questa carena siamo competitivi, in frenata come in accelerazione".



Il terzo incomodo è Maverick Vinales, unica speranza della Yamaha per battere Honda e Ducati. "Stiamo cercando di migliorare la moto. Abbiamo scelto male le gomme nell'ultimo GP e con il senno di poi credo che ci siamo sbagliati. Credo che ad Aragon sia dipeso dalla scelta delle gomme, non mi hanno dato aderenza, giro dopo giro ho migliorato la traiettoria per questo è andata bene la fine. Comunque dipende dalla gara, alle volte spingi all'inizio altre volte alla fine", il suo pensiero. Sulla gara: "Questo weekend sarà difficile e se dovesse piovere dobbiamo cercare di portare la moto al massimo. Motegi mi piace, l'anno scorso sono stato competitivo".