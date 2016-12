MotoGP, Dovizioso si conferma il più veloce al Mugello

Insomma, se due indizi fanno una prova, allora la Ducati è pronta a lottare per la pole e per la vittoria in gara. Dovizioso ha risposto agli attacchi di Honda e Yamaha e senza usare la gomma da tempo, ma montando uno pneumatico da gara, seppur nuovo, ha messo dietro i due spagnoli. La presenza di Iannone in quarta posizione conferma che sulla pista toscana la Desmosedici è davvero a suo agio e non solo per i recenti test. Peccato solo che i problemi fisici dell'altro Andrea, incapace di migliorare il suo tempo delle libere 1, complichino i suoi piani in vista di domenica. Certo, bisognerà fare i conti con Marquez e Lorenzo, che al contrario dei rispettivi compagni di squadra sono apparsi decisamente più in palla. Se Pedrosa non è mai riuscito a entrare nella "top 10" (14° di giornata), dove sono comunque tutti racchiusi in otto decimi, Rossi ha fatto qualche passettino indietro, anche se buona parte della colpa è legata al "lungo" fatto nel finale, che gli ha impedito di migliorare il suo crono. Impossibile però tagliarlo fuori dai giochi per il successo. Davanti a lui si sono piazzati nell'ordine anche Smith, Crutchlow, Aleix Espargaro e Redding. Ancora bene Michele Pirro, 11° (12° nella classifica combinata), risale di una posizione l'Aprilia, che chiude 21.a con Alvaro Bautista, mentre è sconsolatamente ultimo Melandri. Infranto il muro dei 350 km/: Hector Barbera è arrivato a 350,1 km/h con la Ducati Open.