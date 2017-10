MotoGp, Dovizioso: "Se può vincere Valentino? Difficile, ma dipende da noi"

7 settembre 2017

Una conferenza in cui a prevalere, tra tutti gli argomenti, è stato l'infortunio a Valentino Rossi e, di conseguenza, il rapporto tra motociclisti e allenamenti. A partire è stato proprio il capolista in classifica generale Dovizioso: "Essere a Misano come leader del campionato è qualcosa che non mi aspettavo, qualcosa di bellissimo in ogni caso. Arrivare qui oggi è stata un'emozione nuova anche se il campionato è ancora aperto. L'assenza di Valentino non mi fa piacere, nonostante sia un avversario in meno". Dovizioso ha poi proseguito parlando proprio di Valentino Rossi e del suo infortunio: "Valentino è fuori dal campionato? Dipende da quello che facciamo noi, ma perdere qualche gara e tanti punti la rende difficile". Sull'argomento è d'accordo anche Marquez: "La penso come Dovi perché dovrebbe recuperare punti su tanti piloti, rischia di perderli anche su Dani. Ma la cosa importante per lui è tornare competitivo per il futuro".



Sugli allenamenti tutti d'accordo: servono. Lo spiega bene proprio Dovizioso: "Come dico sempre penso che noi dobbiamo allenarci con moto e sport diversi perché con la MotoGP non si può testare molto. Si possono correre diversi rischi ma io credo molto in questo allenamento per restare sempre al top. Bisogna allenarsi senza correre troppi rischi, ma se vuoi allenare la concentrazione devi spingere al 100%, è l’unico modo per essere pronti". Con Marquez sempre sulla stessa lunghezza d'onda sostenendo che: "Gli allenamenti in moto sono pericolosi ma fanno parte del nostro lavoro, non possiamo rilassarci e basta". Viñales ha poi voluto puntualizzare: "Anche in bici, non solo in moto, allenandosi ci sono rischi ma vanno corsi per essere sempre in grado di lottare. Quindi sono d’accordo con Dovi e Marc".