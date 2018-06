MotoGP, Dovizioso: "Rinnovo? Quando avrò una proposta la valuterò". Marquez: "Qui mi sento forte"

5 aprile 2018

"E' stato importante riconfermarmi alla prima gara dopo il bel campionato scorso - ha proseguito Dovizioso - Soprattutto per il modo in cui ho vinto, recuperando dopo la partenza, gestendo le gomme e vincendo la battaglia con Marc. Ma il campionato è lungo. Ho un rapporto strano con questa pista, dove ho avuto risultati altalenanti. La nostra moto però è migliore dello scorso anno e credo saremo più competitivi".



"Sono orgoglioso del risultato in Qatar - le parole di Marquez - Il secondo posto mi ha reso felice, anche se l'ultima curva potevo affrontarla un po' meglio. Qui mi sento forte: questa pista mi piace e in genere sono competitivo perché si adatta al mio stile di guida. Lo scorso anno attaccai troppo nei primi giri, fu un mio errore. Poi ho imparato, ora punto al podio".



Per Cal Crutchlow sono tanti i piloti che possono far bene qui: "In Argentina sono sempre andato bene, ma ci sono molti piloti competitivi. I candidati per il podio sono una decina". Danilo Petrucci: "Non ho nulla da perdere, sono rilassato. A Losail ho pensato al podio, ma ho fatto un errore". Infine il francese Johann Zarco, poleman in Qatar: "Questa pista mi piace, facile da interpretare, con molte curve veloci. Ora ho più esperienza e spero di gestire bene le gomme e lottare per il podio. La strategia è sempre quella: cercare di stare davanti dall’inizio. Mi piace correre così".