MotoGp, Dovizioso: "Può succedere di tutto, continuo a crederci"

11 novembre 2017

Il nono posto in qualifica non può soddisfare Andrea Dovizioso che vuole però pensare positivo in vista dell'ultimo Gran Premio a Valencia che deciderà il Mondiale: "Come passo non siamo così lontani. Non teniamo quello di Marc, ma a vedere i tempi non siamo messi così male" ha detto il pilota Ducati . "In 30 giri può succedere di tutto, tanti piloti hanno un buon passo. Devo pensare positivo e provarci fino alla fine".

Se la strada per il Mondiale era complicata, dopo le qualifiche la salita sembra farsi ancora più ripida ma il Dovi non vuole perdere l'entusiasmo: "Una doccia fredda? No, perché qui la qualifica è sempre molto complicata. E' una pista particolare, se la aggredisci il tempo non viene. Questa mattina eravamo un po' in crisi ma oggi pomeriggio siamo riusciti ad ottenere un piccolo miglioramento. Come passo non siamo così lontani" ha detto il ducatista. E in vista della gara: "C'è ancora il warm-up per lavorare su piccoli dettagli, non è che ci si può inventare chissà che cosa. Io voglio stare lì davanti, lottare per il podio. Poi, in 30 giri può succedere di tutto, tanti piloti hanno un buon passo. Devo pensare positivo e provarci fino alla fine".