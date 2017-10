MotoGP, Dovizioso: "Pronti a giocarcela fino all'ultimo"

11 ottobre 2017

Andrea Dovizioso ha quattro GP per recuperare i 16 punti che lo dividono da Marquez e realizzare il sogno suo e della Ducati di conquistare il titolo MotoGP. Si parte da Motegi. "Una pista speciale, una delle mie preferite perché si frena molto forte e sono sicuro che qui potremo essere di nuovo protagonisti. Le prossime quattro gare saranno molto importanti per la lotta per il titolo e noi siamo pronti a giocarcela fino all’ultimo”, ha detto.

“Sono quindi molto fiducioso perché qui ho sempre ottenuto dei buoni risultati in MotoGP, conquistando due volte la pole position e lo scorso anno sono arrivato secondo", ha ricordato.



Quanto a Jorge Lorenzo, il maiorchino è ancora a caccia della sua prima vittoria in rosso, che lui considera molto vicina. “Il podio di Aragon è stato molto importante per la squadra e ha confermato che la direzione che stiamo seguendo è quella giusta. Ora comincia la parte finale del Mondiale, con queste tre gare consecutive oltreoceano, e il mio obiettivo è sempre lo stesso: lottare sempre per il podio e puntare alla mia prima vittoria con la Ducati. Motegi è uno dei miei tracciati preferiti, dove sono riuscito a vincere più volte in passato. Penso che la nostra moto si adatti molto bene alle caratteristiche di questa pista e quindi avremo delle ottime possibilità di ottenere un buon risultato”, il suo pensiero.