MotoGP, Dovizioso: "Potevo lottare per la pole"

Marquez è di umore particolarmente buono per il primo posto in qualifica e il motivo è presto detto: "Ieri e oggi abbiamo lavorato in modo un po' diverso, concentrandosi più sulla gara. Proveremo a dare il 100%, ma Lorenzo è molto forte. Il set-up ancora non è perfetto, ma è difficile immaginare come andrà la gara dopo che stamattina abbiamo corso sul bagnato". Della stessa opinione anche Dovizioso: "Dopo aver girato sull'acqua riprendere il ritmo sull'asciutto non è facile. Poteva sicuramente andare meglio, ma l'importante è essere in prima fila. Lorenzo sul passo è forte, ma noi siamo tra i più veloci. Marquez e Valentino? Difficile interpretare il loro stato di forma qui".



Non attaccherà invece Iannone, comunque soddisfatto: "Con questa spalla sto faticando molto più di quanto mi aspettassi, per questo sono contento di essere così vicino ai primi. Spero non piova, con tutti questi cambi di direzione è meglio evitare ogni tipo di scivolata. Correremo cercando di prendere meno rischi possibili, pensando al Mugello e al resto del campionato". Infine il grande deluso delle qualifiche, Lorenzo: "La moto è migliorata molto rispetto all'anno scorso, ma la pioggia ha fatto aumentare la paura. In alcune curve c'era ancora umido, per questo sono stato più prudente con il primo pneumatico. Nel secondo giro invece ero veloce, ma ho commesso un errore in chicane. Sono stato fortunato, poi grazie a un grande T4 sono rimasto in prima fila. Se non sono più avanti in griglia è per quell'errore".