MotoGP, Dovizioso: "Per Rossi sono il favorito? Siamo in sei"

30 marzo 2018

Valentino Rossi lo ha indicato come il favorito per il titolo 2018 della MotoGP e Andrea Dovizioso ringrazia, ma precisa. "Valentino Rossi ha dichiarato che sono il favorito numero 1? Wow, sentirlo dire da Valentino è tanta roba e sono solo contento. Diciamo che è vero che sono tra i favoriti, ma siamo almeno sei ad avere la possibilità di giocarci il campionato, sia per la bravura, sia per le moto che abbiamo", ha detto il ducatista a Radio 105.