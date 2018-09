MotoGP, Dovizioso: "Noi veloci, ma il passo è un'incognita"

07/09/2018

Andrea Dovizioso è soddisfatto delle performance della sua Ducati dopo il venerdì di libere di Misano, ma appare perplesso sul consumo gomme e sulle prospettive in gara: "Siamo molto veloci - ha detto il pilota Ducati - I tempi sono stati veramente buoni, ma le sensazioni in pista non lo erano. Le gomme si consumano davvero in fretta, si comportano diversamente dai test e non ci hanno permesso di fare il lavoro che volevamo sul passo".

Dovi, in ogni caso, si è detto contento del comportamento della sua Desmosedici: "La moto va forte, confermiamo i grossi miglioramenti rispetto all'anno scorso. Il passo gara? Non ci sono state le condizioni per provarlo a dovere, il comportamento strano delle gomme ci ha portato fuori strada. Devo ancora guardare i tempi degli altri, ma credo che sia una sensazione generale".



A conferma di quando riscontrato dal forlivese ci sono le parole di Maverick Vinales: "È stata una buona giornata per noi. La pista è veramente molto diversa dai test, quindi sono contento del risultato. Quando siamo venuti a provare qui le gomme andavano molto bene, oggi invece non siamo riusciti a portarla avanti molto. Il feeling comunque è ottimo, la moto lavora alla grande come faceva anche a Silverstone".



Mezzo sorriso per Danilo Petrucci: "Dato che siamo stati uno dei pochi team a non aver fatto test qui a Misano possiamo essere soddisfatti, solo Marquez è davanti a noi tra chi non era venuto qui a provare. Le gomme? Sono un po' difficili da interpretare in effetti, ma nel complesso posso dire che siamo andati bene. Le Ducati ufficiali vanno fortissimo...noi proviamo a stargli dietro".