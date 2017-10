MotoGP, Dovizioso: "Importante partire davanti"

27 ottobre 2017

In realtà, la Ducati sembra trovarsi bene soprattutto in caso di bagnato. "Sull'acqua siamo andati molto molto bene, la moto ha funzionato bene da subito, abbiamo un bel grip, eè stato abbastanza facile andare forte. Il terzo settore è guidato per cui è normale perdere, siamo più forti in altri aspetti", ha aggiunto. Insomma, è ancora presto per fare bilanci: "Stamattina la pista non era gommata, ma abbiamo confermato una buona velocità come l'anno scorso. Vedremo se riusciamo a fare turni asciutti per lavorare ancora: ci sono tre gomme da scegliere. Se piove forte, il grip è un po' diverso, ma forse potra' andare ancora meglio per noi".



Il suo rivale per il titolo, Marc Marquez, sembra tranquillo nonostante qualche problemino: "Non è stato uno di quei giorni in cui mi sono sentito perfetto con la moto, c'è da lavorare ancora su alcuni aspetti che riguardano l'asciutto e il bagnato. Sentivo di perdere qualcosa soprattutto nel grip e devo ottenere qualcosa in più. Anche se, per il momento, sono contento. Sul bagnato le Honda hanno fatto un po' di fatica, ma comunque ero ugualmente là. Io non devo guardare nessuno, solo il mio box e prendere punti".



Decisamente più preoccupato è Valentino Rossi. "Fino a quando avevamo la gomma media, o da gara, ero abbastanza veloce; poi, in tanti hanno messo la soft, per cercare di essere nei primi 10 in caso di bagnato, noi invece abbiamo continuato a lavorare e, alla fine, sono 12°. Però, si è capito poco. Si è capito solo che Marquez è veloce, gli altri sono lì. Abbiamo fatto un bel turno sul bagnato, abbiamo potuto lavorare sulla moto e siamo migliorati rispetto al Giappone, abbiamo fatto un turno in crescita e alla fine ho fatto il sesto tempo. Però, ancora non mi trovo bene, non abbiamo grip dietro, ancora non abbiamo capito bene. C'è ancora da fare", ha ammesso.