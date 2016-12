MotoGP, Dovizioso e la Ducati volano nelle libere 1 di Motegi

Bisogna dire che la zampata di Dovizioso è arrivata all'ultimissimo giro, quando ha scalzato un Marquez fino a quel momento saldamente al comando. Il ducatista, comunque, è stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1'46". Nella sfida per il titolo, proprio Marquez è stato il più veloce, mostrando anche un passo molto solido in vista della gara. Ma staccare Lorenzo e Rossi non sarà facile. Anche le Suzuki potrebbero essere della partita per le posizioni da podio visto che il loro distacco è attorno al mezzo secondo, nonostante Vinales sia stato anche protagonista di un "lungo" nella ghiaia. Da segnalare ancora la bella prestazione delle Aprilia, con Bautista nono e davanti a tutti le Ducati a parte quella di Dovizioso e Bradl tredicesimo. I rientranti Smith e Miller sono rispettivamente 21° e 16°, mentre ha accusato oltre 7" di ritardo l'australiano Mike Jones, che è salito sulla Ducati di Barbera. Diciottesima la wild card Nakasuga.