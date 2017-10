MotoGP, Dovizioso: "Arrivare a Misano da leader è fantastico"

6 settembre 2017

Il Motomondiale sta per entrare nel vivo con il prossimo Gp di San Marino . Andrea Dovizioso si prepara al weekend e commenta l'infortunio di Rossi: "Arrivare a Misano da leader del campionato è fantastico, anche se mi dispiace molto per l'assenza di Valentino perché sarebbe stato bello poter combattere anche con lui". Il pilota romagnolo spera di salire sul podio nella gara casalinga, cosa che finora non gli è riuscita in nove partecipazioni.

La gara di Misano rappresenta un tabù da sfatare sia per la Ducati che per Dovizioso, specialmente in un momento decisivo della stagione MotoGp come questo. E il Dovi lo ricorda: "Nel passato la pista di Misano non è stata troppo favorevole alla Ducati, ma un paio di settimane fa abbiamo fatto un test molto positivo su questo circuito e siamo in forma, per cui cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile".



Il miglior risultato personale conseguito sinora a Misano dal pilota Ducati è il quarto posto, ottenuto ben quattro volte: nel 2009, 2010, 2012 e nel 2014. Ora è fondamentale fare meglio per stare davanti a Marc Marquez nella corsa al titolo, che per Dovizioso sarebbe il secondo dopo quello ottenuto nella classe 125 nel 2004. Molto meglio è andata al compagno di squadra Jorge Lorenzo, che sulla pista romagnola ha invece centrato tre vittorie e quattro secondi posti: "Misano è uno dei miei circuiti preferiti e sono convinto che potremo ottenere un buon risultato. Sicuramente i tifosi Ducati ci daranno una marcia in più con il loro sostegno sulle tribune: non vedo l'ora di correre per la prima volta con Ducati a Misano. L'obiettivo - ha concluso lo spagnolo - è confermare la crescita che abbiamo mostrato nelle ultime gare, dove ho acquisito maggiore esperienza e fiducia con la moto".