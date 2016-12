MotoGP, Dovizioso è la marcia in più della Ducati

Spesso i numeri rappresentano dati di realtà utili a pensare positivo. Cifre che alla vigilia dell’esibizione di Jerez de La Frontera alzano il livello di ottimismo di Andrea Dovizioso, che per ritrovare un avvio di stagione così ricco di smalto deve fare un salto indietro di 11 anni, a quel 2004 che chiuse da campione del mondo della 125. Romagnolo atipico e più simile per carattere a un brianzolo, Dovizioso sta raccogliendo a 29 anni quanto ha cercato di costruire in una carriera iniziata nel 2001 come wild card al Mugello. L’uomo e il pilota hanno sempre seguito una linea retta, evitando pericolose variazioni in alto e in basso.