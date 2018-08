MotoGP: dominio di Lorenzo a Jerez, Rossi 3° dietro a Marquez

LA GARA GIRO PER GIRO

27 - Jorge Lorenzo vince il GP di Jerez davanti a Marquez e Valentino Rossi e sale al terzo posto nella classifica del mondiale



25 - Marquez a +2.562 su Rossi, che sembra volersi accontentare del podio ora



24 - Rossi a +1.877 da Marquez. Il Dottore sembra aver mollato. Intanto Petrucci, Hernandez, Redding e Barbera in bagarre per il decimo posto



23 - Lorenzo intanto è tranquillo a +4.372 su Marquez



21 - Respira Marquez, che si riporta a +1.6



20 - Il distacco è ora di 1.147! Si profila un grande duello come a Termas de Rio Hondo, ma stavolta per il secondo posto



19 - 1.39.7 per Valentino, più veloce anche di Lorenzo in fuga. Altri tre decimi rosicchiati a Marquez



18 - Rossi a 1.494 da Marquez e Dovizioso nono! Che gara per i due italiani!



17 - Marquez sempre più sotto pressione: Rossi a +1.783!



16 - Risale anche Dovizioso, che intanto è 11°

16 - 1.40.0 per Lorenzo e Marquez, 1.39.8 per Rossi, attualmente il più veloce in pista: il suo ritardo è ora di meno di due secondi!



14 - 2.128 il distacco di Marquez da Rossi. Spettacolare caduta e ritiro intanto per Aoyama

14 - Disperata rimonta di Iannone, ora negli scarichi di Aleix Espargarò



12 - Marquez inizia a perdere sensibilmente: 1.40.098 il suo ultimo giro, 1.39.742 per Rossi

12 - La situazione a 15 giri dalla bandiera a scacchi: Lorenzo, Marquez, Rossi, Crutchlow, Pol Espargarò, Aleix Espargarò, Iannone, Smith, Petrucci e Hernandez



10 - Lorenzo a +2.511 su Marquez. Attenzione a Rossi, che recupera costantemente qualche decimo a MM93



9 - Errore di Iannone, ne approfitta Smith che passa e sale al settimo posto. Il ducatista però poche curve dopo si riprende la posizione

9 - Rossi guadagna due decimi su Marquez, Lorenzo sembra in controllo totale



8 - Lorenzo guadagna quattro decimi su Marquez e Rossi, che confermano di essere sugli stessi tempi. Dovizioso torna in zona punti, è 15°



7 - Crutchlow quarto davanti a Pol Espargarò dopo un lungo duello. Rossi intanto si riporta sui tempi di Marquez



6 - Lorenzo ora prova ad allungare: Marquez a +0.784, Rossi terzo a +3.228. Iannone intanto risale ed è ottavo davanti alle due Ducati Pramac di Petrucci ed Hernandez



4 - 1.38.888: è il tempo sul giro di Lorenzo e Marquez, identico al millesimo: incredibile!

4 - Valentino Rossi inizia il giro al terzo posto, dopo essersi sbarazzato di Pol Espargarò



3 - Giro record per Lorenzo, ma Marquez lo tallona. Problemi intanto per Dovizioso, largo in curva 13. Rientra all'ultimo posto



2 - Largo Dovizioso in curva, Smith non ne approfitta

2 - La situazione: Lorenzo, Marquez, Pol Espargarò, Rossi, Aleix Espargarò, Crutchlow, Dovizioso, Smith, Petrucci, Hernandez. Iannone 11°



1 - Lorenzo prova a fare il vuoto, ma Marquez non lo lascia scappare. Rossi sfida Pol, alle sue spalle Aleix Espargarò

1 - Partiti! Lorenzo primo davanti a Marquez, Pol Espargarò precede Rossi, male Iannone



- Via al giro di ricognizione



- Sette-otto gradi in meno sull'asfalto rispetto alle qualifiche, ma il caldo sta tornando sopra Jerez. Tante le incognite, anche con le gomme

- Attenzione al T4, quello in cui nelle prove Lorenzo ha fatto la differenza: sia in Moto2 che in Moto3 la gara si è chiusa con un incidente all'ultimo giro proprio in quel settore

- Condizioni climatiche decisamente cambiate rispetto a ieri. Fa più freddo e le carte potrebbero sparigliarsi a vantaggio della Yamaha, soprattutto quella di Valentino

- Tutto pronto a Jerez de la Frontera per la quarta prova del campionato MotoGP, la prima in Europa dopo Qatar, America e Argentina