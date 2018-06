MotoGP, divorzio Honda-Pedrosa: "E' arrivata l'ora di cambiare"

5 giugno 2018

Dopo 18 anni insieme in 3 classi nel Campionato del Mondo MotoGP, Honda e Dani Pedrosa hanno annunciato ufficialmente il loro divorzio . Dal 2006, quando lo spagnolo è entrato a far parte del Repsol Honda Team, Pedrosa ha ottenuto 31 vittorie ed è arrivato secondo 3 volte nel mondiale MotoGP. Il rapporto si chiuderà a fine stagione: per il prossimo la Honda ha già pronto un superteam con Marc Marquez e Jorge Lorenzo , che ha chiuso il suo rapporto con la Ducati .

"Voglio ringraziare tutto il team per questi anni di successi", ha spiegato Pedrosa. "Sono cresciuto non solo come pilota, ma anche come prsona. Avrò sempre il team HRC nel mio cuore. Nella vita tutti abbiamo bisogno di nuove sfide e sentivo che era arrivato il momento di cambiare".



Yoshishige Nomura, presidente HRC, ha salutato così Pedrosa: "Oggi è un giorno triste per me. Voglio ringraziare Dani per tutto il suo duro lavoro e per essere stato con noi per quasi vent'anni. Gli auguriamo il meglio.