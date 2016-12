MotoGP: dietrofront Ducati, Barbera rimpiazza Iannone

13 ottobre 2016

Alla vigilia del gran premio del Giappone di MotoGP la Ducati ha deciso: Hector Barbera sarà in sella alla Desmosedici lasciata libera dall'infortunato Andrea Iannone , ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'infortunio patito con la caduta di Misano. Inizialmente il team di Borgo Panigale aveva deciso di correre col solo Dovizioso dopo il secco 'no' di Casey Stoner ma poi è arrivato il dietrofront e la chiamata di Barbera.

Il centauro spagnolo sta facendo un'ottima stagione con l'Avintia in sella a una Ducati Desmosedici GP14.2, ha messo in cascina 84 punti e per due volte ha sfiorato il podio, chiudendo quinto in Argentina e a Brno: per questo la scuderia bolognese ha voluto premiarlo assegnandogli la moto di Iannone che tornerà regolarmente a disposizione a partire dal weekend di Pahillip Island. L'Avintia, per sostituire a propria volta Barbera, consegnerà la moto all'australiano Mike Jones, campione 2015 della Superbike locale, che debutterà quindi nella classe regina dopo aver corso a Phillip Island nella WorldSBK.